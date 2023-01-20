إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تعلن سبب تعطل الحركة الجوية قبل 10 أيام

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية -أمس الخميس- إن العطل التقني الذي أجبرها على تعليق كل الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة مؤقتا في 11 يناير/كانون الثاني كان بسبب قيام أحد المتعاقدين بمحو ملفات عن طريق الخطأ.

وأوضحت إدارة الطيران أن مراجعة أولية خلصت إلى أن موظفين متعاقدين حذفوا ملفات من دون قصد، وقد أدى ذلك إلى تعطل نظام كمبيوتر رئيسي وإيقاف أكثر من 11 ألف رحلة جوية على مستوى البلاد في ذلك اليوم.

وأضافت إدارة الطيران أن المشكلة حدثت أثناء عمل الموظفين "لتصحيح التزامن بين قاعدة البيانات الرئيسية الآنية وقاعدة بيانات احتياطية".

ورغم استمرار التحقيق، فإن إدارة الطيران أوضحت أنها لم تجد حتى الآن أي دليل على هجوم إلكتروني أو عمل مدبر.

وأدى الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات لرسائل الطيارين إلى أول وقف للرحلات المغادرة على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.