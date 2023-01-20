مسيّرات مجهولة تستهدف قاعدة عسكرية أميركية جنوبي سوريا

قال الجيش الأميركي إن 3 طائرات مسيّرة مجهولة استهدفت صباح اليوم الجمعة مواقع قواته في قاعدة التنف العسكرية جنوبي سوريا، بدون وقوع إصابات.

وكانت مصادر عسكرية في القاعدة قالت للجزيرة، إن طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة التحالف الدولي في التنف، قرب نقطة التقاء الحدود السورية العراقية الأردنية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن طائرتين مسيّرتين أُسقطتا بينما أصابت المسيرة الثالثة المجمع، مما أدى إلى جرح جنديين من قوات الجيش السوري الحر.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن 5 طائرات مسيرة استهدفت القاعدة الأميركية، موضحة أن 4 مسيرات تم إصابتها -قبل أن تصل القاعدة- من قبل قوات التحالف التي تقودها واشنطن، في حين قصفت الخامسة مبنى في القاعدة.

ولم توجّه القوات الأميركية أصابع الاتهام إلى أي جهة، لكن المتحدث باسم القيادة المركزية الكولونيل جو بوتشينو قال إن "هجمات من هذا النوع غير مقبولة"، معتبرا أنها "تعرّض قواتنا وشركاءنا للخطر".

وأفادت المصادر بوقوع أضرار في المبنى المستهدف، في حين لم ترد أنباء عن خسائر أخرى، ولم يعرف بعد هوية المسيّرات ولا النقطة التي أقلعت منها.

وسبق أن تعرضت قواعد ونقاط عسكرية أميركية في سوريا عدة مرات إلى هجمات من مسيّرات وصواريخ انطلقت من مناطق سيطرة المجموعات التابعة لإيران.