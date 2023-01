أعلن مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة أنه سيعلن يوم 24 يناير/كانون الثاني الجاري عن تحديث "ساعة يوم القيامة" (Doomsday Clock)، المصممة للتنبؤ بمدى قرب البشرية من الإبادة المروعة.

وقال المجلس إنه "سيقرر الثلاثاء المقبل ما إذا كان الموعد نفسه الذي أعلن عنه سابقًا، وهو تثبيت عقارب الساعة عند 100 ثانية قبل منتصف الليل، أم إن هناك تغييرا ما في الأمر".

و"ساعة القيامة" هي ساعة رمزية أنشأها عام 1945 علماء، بعضهم شارك في برنامج صنع القنبلة النووية، ضمن خطة "نشرة علماء الذرة"، التي تضم إلى جانب الساعة خدمات علمية أخرى، ويتخذ العلماء قرارا بشأن تحريك عقارب الساعة من عدمه بناء على مؤشرات تحسّن وضع العالم في مواجهة الأخطار النووية والمناخية.

The Doomsday Clock has been a powerful symbol for communicating existential threats for over 75 years.

Tune in January 24 at 10:00AM EST to hear what leading scientists have set the Doomsday Clock to for 2023.

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 10, 2023