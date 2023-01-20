تستمر 10 أيام.. جنوب أفريقيا تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع الصين وروسيا

أعلنت جنوب أفريقيا التي تجنبت الانحياز إلى أي طرف في الحرب الروسية الأوكرانية، أمس الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية عسكرية مشتركة مع روسيا والصين الشهر المقبل، تستمر 10 أيام.

وقال بيان صادر عن الجيش "في سبيل تعزيز العلاقات المزدهرة بين جنوب أفريقيا وروسيا والصين، ستُجرى مناورات بحرية متعددة الجنسيات بين هذه الدول الثلاث".

ومن المقرر أن تجرى المناورات التي تحمل اسم "موسي" وتعني "دخان" بلغة التسوانا المحلية، بين 17 و27 فبراير/شباط قبالة سواحل ديربان وريتشاردز باي.

وأشارت قوة الدفاع الوطني في جنوب أفريقيا إلى أن هذه المناورات هي الثانية من نوعها لقوات الدول الثلاث، حيث أجريت المناورات البحرية للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 قبالة سواحل كيب تاون.

وأضاف البيان أن أكثر من 350 من أفراد جيش جنوب أفريقيا سيشاركون مع نظرائهم الروس والصينيين، بهدف تبادل المهارات.

وتولت جنوب أفريقيا مؤخرا رئاسة مجموعة "بريكس" التي تضم أيضا البرازيل وروسيا والهند والصين لتحدي الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة وأوروبا، كما رفضت إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا التي تلاها فرض الغرب عقوبات قاسية على موسكو.

وانتقد حزب التحالف الديمقراطي المعارض الرئيسي في جنوب أفريقيا هذه المناورات، واصفا إياها بـ"السخيفة" التي تجري في "وقت حرج في التاريخ الجيوسياسي العالمي".

وقال وزير الدفاع في حكومة الظل كوبوس ماريه إن المناورات المشتركة تثبت أن الحكومة "منحازة".

وأضاف أنه "من الواضح أن القيمة بالنسبة لروسيا تكمن في إبراز نفوذها الجيوسياسي في جنوب أفريقيا"، في وجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة.