قالت روسيا، اليوم الجمعة، إن العلاقات مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، مستبعدة فكرة أن تتغير الأمور قرب منتصف فترة ولاية الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، "ربما تكون العلاقات الثنائية في أدنى مستوياتها تاريخيا للأسف، ولا توجد بارقة أمل في تحسن العلاقات في المستقبل القريب".

واستبعد الكرملين فكرة إجراء محادثات وجها لوجه بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللذين التقيا آخر مرة بمدينة جنيف السويسرية في يونيو/حزيران 2021.

وقال بيسكوف "على الرغم من الآمال التي ظهرت على استحياء في بادئ الأمر في جنيف، فإن العامين الماضيين كانا سيئين للغاية بالنسبة للعلاقات الثنائية".

وأعلن الكرملين استعداد موسكو لإجراء مزيد من المحادثات بين رئيس المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز اللذين التقيا بأنقرة في نوفمبر/تشرين الثاني.





حرب أوكرانيا

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وموسكو أكثر في العام الماضي منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بمجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا.

وقدمت الولايات المتحدة دعما اقتصاديا وعسكريا كبيرا لكييف، الأمر الذي استنكره المسؤولون الروس الذين اتهموا واشنطن بلعب دور مباشر في الصراع.

وبينما تحدث نجاحات دبلوماسية كبيرة بين الحين والآخر، بما في ذلك تبادل أسرى منهم جندي مشاة البحرية الأميركية السابق تريفور ريد ونجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، فإن الاتصال رفيع المستوى بين الجانبين نادر الحدوث.

وأُلغيت محادثات كانت مقررة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني بشأن استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية.