تركيا تعلن استمرار مشاوراتها مع واشنطن لشراء مقاتلات إف-35

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس أن وفدها سيواصل المشاورات مع نظيره الأميركي بشأن شراء أنقرة مقاتلات "إف-35" (F-35) الهجومية.

وأوضحت وزارة الدفاع -في بيان- أن الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي الوزارتين جرت الأربعاء الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأضاف البيان أن اجتماع الأربعاء انتهى باتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات، وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجولة المقبلة في العاصمة التركية أنقرة الربيع القادم.

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات "إف-35″ إثر تزود أنقرة بمنظومة "إس-400" (S-400) الروسية للدفاع الجوي، وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد الجانب التركي بمنظومات باتريوت الصاروخية.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير الأميركي في أنقرة جيفري فليك أن بيع الولايات المتحدة طائرات "إف-16″ لتركيا غير مرتبط بمسيرة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فليك خلال لقائه عددا من الصحفيين في العاصمة التركية أنقرة أمس الخميس، وأشار خلالها إلى اللقاء الذي جمع الأربعاء الماضي وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، معربا عن سعادته بالاجتماعات رفيعة المستوى بين الجانبين.