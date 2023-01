عربات مصفحة وعصابات.. عشرات القتلى والفارين في هجوم استهدف سجنا بالمكسيك

قُتل 14 شخصا على الأقل -بينهم 10 حراس- في هجوم مسلح استهدف سجنًا في مدينة سيوداد خواريز على الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية، وفرّ خلاله ما لا يقلّ عن 24 سجينًا، حسب ما أفادت به السلطات المحلية أمس الأحد.

وقال مكتب المدّعي العام بولاية تشيهواهوا في بيان إن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 4 أشخاص. ونُفّذ الهجوم عند الفجر عندما وصل مسلّحون في عربات مصفّحة وأطلقوا النار على الحرّاس. في الوقت نفسه، كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم بمناسبة العام الجديد.

#Chihuahua #Mexico🇲🇽- At least 14 people killed including 10 prison guards during rioting at the Social Reintegration Center (Cereso) in #CiudadJuárez when inmates seized weapons, officials say with gunshots heard as state police move into the facility

(📹@JJDiazMachuca) pic.twitter.com/eTfMdaNlPJ

— CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) January 2, 2023