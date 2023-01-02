وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو إلى الإمارات قريبا في أول زيارة خارجية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات خلال أيام، في أول زيارة له إلى الخارج بعد تولي حكومته مهامها رسميا.

وقالت القناة الإسرائيلية (14) إن نتنياهو سيتوجه إلى الإمارات على رأس وفد يضم رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي وعددا من الوزراء.

وأضافت القناة أن محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي مع المسؤولين الإماراتيين ستركز على توطيد العلاقات الثنائية وملف إيران.

والسبت، قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأه السبت بتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وأعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات خلال الفترة المقبلة.

اتصال هاتفي

وأضاف البيان أن الشيخ محمد بن زايد دعا في اتصال هاتفي نتنياهو وقرينته إلى القيام بزيارة رسمية للإمارات، مشيرا إلى أنهما اتفقا على أن تتم الزيارة قريبا.

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ خلال اتصال هاتفي بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وقالت الوكالة إنه الشيخ محمد بن زايد عبر خلال الاتصال "عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الإماراتية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة"، حسب ما نقلته عنها وكالة الأناضول.

وأدت حكومة نتنياهو الخميس الماضي اليمين الدستورية أمام البرلمان، ليصبح رئيسا لوزراء إسرائيل للمرة السادسة.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زارا الإمارات العام الماضي، كما زار مسؤولون إماراتيون إسرائيل، وذلك في إطار تطبيع العلاقات بين الجانبين بموجب ما يعرف "باتفاقية أبراهام" التي وُقعت في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 2020 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.