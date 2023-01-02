ما حقيقة تساقط الثلوج على الحرم المكي؟

تداول نشطاء بمواقع التواصل الأحد مقاطع وصورا لما قالوا إنه تساقط للثلوج في عدد من مناطق السعودية وفي الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وبعد تناقل العديد من الحسابات مقطع الفيديو، فندت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر صحة الفيديو، ونشرت تغريدة قالت فيها إن "الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

تنويه🔴

الفيديو المُتداول بعنوان "لأول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" هو فيديو مُعدل تقنياً باستخدام الفلاتر، علماً أن درجة الحرارة في مكة بلغت اليوم 30 درجة مئوية، كما أنها غير مُهيأة مُناخيا لتساقط الثلوج pic.twitter.com/oZ1tn2nB5M — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) January 1, 2023

من جانبها، فندت "هيئة مكافحة الإشاعات" (منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في المملكة العربية السعودية) صحة الفيديوهات والصور المتداولة لتساقط الثلوج في البلاد.

الهيئة نشرت عبر صفحتها على منصة تويتر تعليقا على القصة المتداولة قالت فيه إن "الفيديو المتداول بعنوان (لأول مرة، ثلوج في مكة المكرمة) غير صحيح".

الفيديو المتداول بعنوان "لاول مرة ثلوج في مكة المكرمة ١-١-٢٠٢٣" غير صحيح، والمقاطع المتداولة عبر التيك توك معدلة رقمياً ولا صحة لها. التفاصيل:https://t.co/XNmEnchDDc pic.twitter.com/ikyPTB6xOC — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) January 1, 2023

وقال أحد المغردين -ويدعى أبو مراد- "لاحول ولا قوة إلا بالله حتى الحرم ما سلم من أكاذيب التواصل الاجتماعي".

كما كتب حساب يحمل اسم العصامي "يا ليت يتم محاسبة من قام بهذا العمل حتى يكون عبرة لمن ينشر صورا وأخبارا غير صحيحة وبالذات فيما يتعلق بقبلة المسلمين وبيت الله الحرام".