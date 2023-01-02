أخبار|السعودية

ما حقيقة تساقط الثلوج على الحرم المكي؟

2/1/2023

تداول نشطاء بمواقع التواصل الأحد مقاطع وصورا لما قالوا إنه تساقط للثلوج في عدد من مناطق السعودية وفي الحرم المكي وبجانب الكعبة الشريفة.

وبعد تناقل العديد من الحسابات مقطع الفيديو، فندت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها على تويتر صحة الفيديو، ونشرت تغريدة قالت فيها إن "الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية".

من جانبها، فندت "هيئة مكافحة الإشاعات" (منصة تعنى بتتبع الإشاعات وتفنيدها في المملكة العربية السعودية) صحة الفيديوهات والصور المتداولة لتساقط الثلوج في البلاد.

الهيئة نشرت عبر صفحتها على منصة تويتر تعليقا على القصة المتداولة قالت فيه إن "الفيديو المتداول بعنوان (لأول مرة، ثلوج في مكة المكرمة) غير صحيح".

وقال أحد المغردين -ويدعى أبو مراد- "لاحول ولا قوة إلا بالله حتى الحرم ما سلم من أكاذيب التواصل الاجتماعي".

كما كتب حساب يحمل اسم العصامي "يا ليت يتم محاسبة من قام بهذا العمل حتى يكون عبرة لمن ينشر صورا وأخبارا غير صحيحة وبالذات فيما يتعلق بقبلة المسلمين وبيت الله الحرام".

المصدر : الجزيرة