ليبيا.. مقبرة جماعية جديدة في ترهونة جنوب شرقي طرابلس

قالت هيئة البحث عن المفقودين الحكومية بليبيا إنها اكتشفت مقبرة جماعية جديدة بمكب القُمامة العام في مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وقالت -أمس الأحد- إن عمليات استخراج الرفات منها ستبدأ اليوم.

وفي وقت سابق، قالت هذه الهيئة إنها انتشلت 18 جثة مجهولة الهُوية من منطقة السبعة بمدينة سرت وسط البلاد.

وذكرت أن فرقها أخذت عينات من العظام بعد عرضها على الطب الشرعي، لنقلها إلى مختبرات الهيئة للتعرف إلى أصحاب الجثث الذين عثر على رفاتهم، ومقارنتِها بعينات المفقودين الموجودة بمختبرات الهيئة.

وأوضحت هيئة البحث عن المفقودين في ليبيا أن الفرق التابعة لها أعادت دفن الجثث مجهولة الهوية عقب انتشالها.





وتُتهم قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر بالمسؤولية عن وجود مقابر جماعية خلال سيطرتها على ترهونة بين أبريل/نيسان 2019 ويونيو/حزيران 2020، وهو ما تنفي هذه القوات صحته.

بداية الأمر

ومنذ يونيو/جزيران 2020، تواصل هيئة البحث عن المفقودين الحكومية اكتشاف مقابر جماعية وفردية في ترهونة، وانتشال جثث ورفات مجهولة الهوية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليبيا لمدة أسبوع على رأس بعثة رسمية.

ومن طرابلس، قدم كريم خان -في ختام زيارته- إحاطة لمجلس الأمن الدولي، قال فيها إنه تحصل على أدلة مرتبطة بالجرائم التي يُدعى بأن جماعات مرتبطة بقوات حفتر ارتكبتها في ترهونة، ومنها المقابر الجماعية.