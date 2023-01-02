قوات الاحتلال تداهم منزل خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري وتحقق معه لساعات

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك بعد التحقيق معه لساعات في مركز اعتقال المسكوبية بالقدس.

وقال الشيخ عكرمة إن التحقيق معه في مركز أمني بالقدس الغربية استمر 5 ساعات، وإن قوات الاحتلال حققت معه للاشتباه بشأن مزاعم بتأييده أعمال عنف.

وأضاف أن "التهم التي وجهت لي أثناء التحقيق هي أنني أؤيد العمليات الاستشهادية وأحرض على العنف، ولكن هذه تهم باطلة".

وتابع الشيخ صبري "لقد زرت بعض بيوت الشهداء، فاعتبروا أنني أؤيد هذه العمليات"، وأشار خطيب المسجد الأقصى إلى أن محققيه واجهوه بأشرطة فيديو لوجوده في منازل منفذي هجمات.

وكانت المخابرات الإسرائيلية قد داهمت منزل الشيخ صبري في بلدة الصوانة بالقدس الشرقية واستدعته للتحقيق.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن داهمت منزل الشيخ صبري واستدعته للتحقيق أكثر من مرة، ومنعته من دخول الأقصى لفترة محددة.​​​​​​​