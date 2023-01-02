استشهاد فلسطينييْن برصاص الاحتلال و"كتيبة جنين" تؤكد تحقيق إصابات مباشرة بالجيش الإسرائيلي

أفادت مراسلة الجزيرة في فلسطين باستشهاد شابين فلسطينيين فجر اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة كفر دان (غرب جنين بالضفة الغربية).

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الشهيدين هما محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) من بلدة اليامون، وأصيب بعدة رصاصات في صدره، وفؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، وأصيب بالرصاص في البطن والفخذ.

وكان الشهيدان أصيبا بجروح وُصفت بالخطيرة بالإضافة إلى 8 فلسطينيين آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على عشرات الفلسطينيين في البلدة، وهما أول شهيدين منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.

وأثناء العملية، اقتحمت قوات الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد منفذي عملية "جلبوع" التي أدت إلى مقتل ضابط إسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن القوة الإسرائيلية المعززة بآليات وجرافة قامت بهدم المنزلين.

وقالت "كتيبة جنين" -التي تضم مقاومين فلسطينيين من فصائل عدة- إنها اشتبكت مع القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها بلدة كفر دان.

وأكدت المجموعة الفلسطينية أنها تصدت لقوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة بين الجنود الإسرائيليين.