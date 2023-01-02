بعد عملية عسكرية إسرائيلية.. تشييع جثماني فلسطينيين استشهدا بجنين والاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية الجلمة

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين اثنين وهدمت منزلين في محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت 18 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن فؤاد عابد (17 عاما) ومحمد حوشية (21 عاما) استشهدا فجر اليوم متأثرين بجروحهما إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال، كما أُصيب 8 آخرون خلال مواجهة مسلحة في بلدة كفر دان غربي جنين.

هكذا يبدء الفلسطينيون عامهم الجديد.. استشهاد شابين فلسطينيين خلال عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في #جنين#الأخبار pic.twitter.com/3vqRA2VcBI — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 2, 2023

وقد شيع أهالي مخيم جنين جثماني الشهيدين عابد وحوشية فجر اليوم في بلدة كفردان، خوفا من اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى والاستيلاء على جثمانيهما.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين على الاكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا الأعزل.

بدأ تشييع جثامين شهداء #جنين الذي ارتقوا قبل قليل… ملاحظة/ يتم تشييع الشهداء ودفنهم بعد استشهادهم مباشرة، خشية محاصرة الاحتلال للمشفى وسرقة الجثامين وحفظها بمقابر الأرقام لقهر ذويهم وعائلاتهم!! pic.twitter.com/hFt2owAgSE — يحيى بشير | Yahya Basheer (@Yahya_M_Basheer) January 2, 2023

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال بعد أن اقتحمت أكثر من 60 دورية وآلية عسكرية بلدة كفر دان غربي جنين لهدم منازل ذوي الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، منفذي عملية حاجز الجلمة التي أدت لمقتل ضابط اسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال عملية الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد.

وتصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة لاقتحام قوات الاحتلال، حيث أطلقوا النار من عدة اتجاهات صوب القوة المقتحمة.

📹 متابعة صفا| اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال على دوار فرعون غربي جنين pic.twitter.com/bHeZ348l09 — وكالة صفا (@SafaPs) January 1, 2023

ومن جانبها أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وكتيبةُ جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليهم تصدوا لقوات الاحتلال.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، وحمل المشاركون خلالها جثماني الشهيدين عابد وحوشية على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق "شعبنا الأعزل".

ودعا المشاركون في المسيرة "أبناء شعبنا" إلى "تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى" لمواجهة الاحتلال.

وتهدم إسرائيل منازل فلسطينيين بزعم تنفيذ هجمات ضدها تُسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تستنكره المؤسسات الحقوقية كونه من أساليب "العقاب الجماعي".

📹 متابعة صفا| شاهد | لحظة تفجير قوات الاحتلال لمنزل الشهيد أحمد عابد ببلدة كفر دان غرب جنين pic.twitter.com/8mIkH4Zi22 — وكالة صفا (@SafaPs) January 2, 2023

غضب فلسطيني

بدورها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر دان غرب جنين شمالي الضفة الغربية، مؤكدة أنها تتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المختصة، بما فيها الجنائية الدولية.

وقالت الوزارة إن هذه الجريمة إرهاب دولة منظم، ومحاولات إسرائيلية متواصلة لإدخال ساحة الصراع في دوامة من التصعيد والعنف بهدف استبعاد الحل السياسي.

من جانبها، قالت حركة حماس إن "تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا قوّة وإصرارًا على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة"، وأضافت في بيان أن "كل قطرة دم على تراب الوطن ستشعل ثورة تقضّ مضاجع المحتلين".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن "جيش الفاشية الصهيونية" يستهلّ العام الجديد بجريمتي حرب استهدفتا الإنسان الفلسطيني والبيت الذي يعيش فيه.

وقال المتحدث باسم الحركة طارق سلمي إن "هاتين الجريمتين تأتيان على وقع التهديدات باقتحامات للأقصى، يقودها وزير الإرهاب والفاشية إيتمار بن غفير الذي اتخذ العدوان والإرهاب برنامج عمله الأساسي في حكومة فاشية عنوانها الإجرام".

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين -في بيان- إن "الحكومة الفاشية الإسرائيلية تبدأ العام الجديد بتنفيذ أولى حلقات برنامجها الدموي، بالإعدامات الميدانية والتعطش لدماء الشعب وهدم منازل الآمنين".

والخميس الماضي، نالت حكومة نتنياهو ثقة الكنيست وسط مخاوف إقليمية ودولية من تصعيد وتيرة الاستيطان والعمليات بحق الفلسطينيين، في ظل سلطة يمينية تعد الأكثر تطرفا في الحكومات الإسرائيلية.

حملة اعتقالات

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 18 فلسطينيا من مدن الضفة المحتلة.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد تركزت الاعتقالات في كل من رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وسلفيت وجنين. وقامت قوات الاحتلال باقتياد المعتقلين إلى مراكز أمنية للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

ومن بين المعتقلين 5 أسرى سابقين، وهم جهاد أبو حميد وسامر أبو عياش ويحيى حرب وفادي أبو عطية ورامي غازي عيد.

وتشن قوات الاحتلال، بشكل يومي، عمليات دهم وتفتيش في مدن الضفة، وتعتقل العديد من الفلسطينيين، قبل أن تنقلهم إلى مراكز التحقيق والمعسكرات الإسرائيلية.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4 آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.