خلّف قتلى وجرحى.. قصف إسرائيلي يخرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة

أفادت وسائل إعلام سورية بأن مطار دمشق الدولي تعرض فجر اليوم الاثنين لقصف إسرائيلي أدى إلى خروجه عن الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن القصف أسفر أيضا عن مقتل عسكرييْن وجرح اثنين آخرين.

وقال المصدر العسكري إن الجيش الإسرائيلي أطلق رشقات من الصواريخ من شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وكانت وسائل إعلام سورية ذكرت أن دوي انفجارات سمع في سماء العاصمة.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة، وتحدث عن سقوط 4 قتلى بينهم جنديان سوريان.

وكان مطار دمشق الدولي تعرض في يونيو/حزيران الماضي لقصف إسرائيلي أخرجه عن الخدمة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على سوريا عام 2011.

وفي الفترة نفسها، تسبب قصف صاروخي مماثل في توقف مطار حلب الدولي مؤقتا.

ووفقا لتقارير، فإن إسرائيل تهدف من خلال قصف المطارين إلى منع طائرات إيرانية من استخدامهما لنقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني ومجموعات مسلحة موالية لإيران.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، شنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.