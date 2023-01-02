شاهد- رصاص طائش يضرب مجددا في بيروت ويتسبب بهذه الأضرار

تعرضت طائرتان تابعتان لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار بيروت الدولي لرصاص طائش مساء السبت خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وأوضحت مواقع لبنانية أن الرصاص أصاب طائرتين من نوع "تي-إم إي9″ (T7-ME9) و"تي7-إم إي2" (T7-ME2)، وتم سحبهما لإصلاحهما إثر الضرر الذي تعرضتا له.

Two Middle East Airlines Airbus A321neos damaged by bullets fired during the New Year’s celebrations while parked at Beirut International Airport. https://t.co/8VotXyDDlK pic.twitter.com/Rw2O0f1wwz — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 1, 2023

وبينت وسائل إعلام لبنانية أنه وقعت حادثة مماثلة قبل أسابيع، إذ أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات.