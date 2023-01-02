صحيفة مصرية تزعم اعتذار ساويرس للإعلاميين.. ورجل الأعمال يرد: كلام فارغ

رد الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على ما تداولته صحيفة مصرية بشأن اعتذاره عن الإساءة مؤخرا لعدد من الإعلاميين المقربين من النظام بقوله "كلام فارغ".

وقبل أيام، وقع تراشق لفظي بين ساويرس وبعض الإعلاميين المصريين -بينهم عمرو أديب وأحمد موسى وتامر أمين ومحمد الباز ومصطفى بكري- حيث وصفهم بـ"المطبلين"، في إشارة إلى دعمهم المطلق للنظام، مما أثار حفيظتهم واشتبكوا معه في معركة كلامية على مواقع التواصل.

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى — Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022

ونشرت صحيفة "القاهرة 24" المحلية أمس الأحد الأول من يناير/كانون الثاني 2023 صورة ظهر خلالها ساويرس بصحبة الإعلامي عمرو أديب وعنونتها بـ"نجيب ساويرس يقيم احتفالا خاصا في الجونة ويعتذر عن الإساءة للإعلاميين".

أحد المدونين سأل ساويرس "ما رأيك في هذا الكلام؟"، ليرد ساويرس بتغريدة على حسابه بتويتر قائلا "ده (هذا) كلام فارغ".

ووفق الصحيفة، فإن ساويرس أقام مأدبة غداء في منزله الخاص بمدينة الجونة (منتجع سياحي في الغردقة)، للاحتفال برأس السنة بمشاركة إعلاميين وشخصيات عامة مصرية وأجنبية.

وذكرت الصحيفة أن أحد الحضور سأل رجل الأعمال الشهير عن سبب هجومه على الإعلاميين، وهو ما رد عليه ساويرس بقوله "الأزمة غير مقصودة على الإطلاق، ولم تكن هجوما على أحد، خاصة أن هناك صداقة تجمعني مع عمرو أديب".

معارك متواصلة

وبين الحين والآخر يخرج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتصريحات مثيرة للجدل، وتتباين هذه التصريحات بين الفن والسياسة والاقتصاد، وأحيانا الدين.

وقبل ذلك، اشتبك الملياردير المصري مع نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، معبرا عن غضبه من إصدار شاكر قرارا بوقف عدد من المطربين الشعبيين عن الغناء، وسحب تصاريحهم التي تخولهم مزاولة المهنة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 وجه ساويرس رسالة إلى وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي عقب الأزمة التي تسبب فيها الأخير بين لبنان ودول الخليج إثر تصريحاته عن حرب اليمن.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس في تغريدة "الاستقالة مطلوبة لصالح الوطن بغض النظر عمن أخطأ ومن لم يخطأ".

الاستقالة مطلوبة لصالح الوطن بغض النظر عن من أخطأ و من لم يخطأ .. https://t.co/hxyoJOj5XF — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 31, 2021

وفي يونيو/حزيران 2011 أثار ساويرس عاصفة من الاحتجاجات بعد نشره صورا لشخصيتي والت ديزني الكرتونيتين "ميكي ماوس" و"ميني" وهما ترتديان ملابس إسلامية.

وحينها، أقام محامون دعوى قضائية ضد ساويرس بتهمة "إهانة الإسلام"، في حين ظهرت دعوات على موقعي فيسبوك وتويتر لمقاطعة شركته للهاتف المحمول "موبينيل"، مما جعله يعتذر.