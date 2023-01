الثاني في 10 أيام.. زلزال جديد يضرب شمال كاليفورنيا

ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع قبل 10 أيام.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الأحد إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومترا.

وكانت المنطقة ذاتها -الواقعة في مقاطعة هامبولت- تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجات في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 26 sec ago in #California. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/m6l2jSHEAT

— EMSC (@LastQuake) January 1, 2023