الثاني في 10 أيام.. زلزال جديد يضرب شمال كاليفورنيا

ضرب زلزال جديد بقوة 5.4 درجات شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية، على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقي منطقة ريو دل، وهي منطقة لا تزال تتعافى من آثار زلزال قوي وقع قبل 10 أيام.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية الأحد إن الزلزال الأحدث كان على عمق 27.8 كيلومترا.

وكانت المنطقة ذاتها -الواقعة في مقاطعة هامبولت- تعرضت لزلزال بلغت شدته 6.4 درجات في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأدى ذلك الزلزال إلى تدمير منازل وطرق وتعطيل مرافق وانقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن الآلاف من السكان.

وتشهد المنطقة نشاطا زلزاليا متكررا نسبيا، غير أن شدة الزلزال السابق التي بلغت 6.4 درجات تسببت في أضرار أكثر من المعتاد.