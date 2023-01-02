تفشي الكوليرا يغلق المدارس في أكبر مدينتين بملاوي

أعلنت حكومة ملاوي اليوم الاثنين الإبقاء على إغلاق المدارس في أكبر مدينتين بالبلاد حتى إشعار آخر بسبب تفشي الكوليرا المتصاعد فيها.

وكان مقررا أن يعود التلاميذ غدا الثلاثاء إلى مدارسهم بعد العطلة، ولكن الحكومة مددت الإغلاق بسبب تفشي الكوليرا.

وقالت وزارة الصحة إن استئناف الدراسة لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتيري جنوبي البلاد سيؤجل أسبوعين على الأقل.

وجاء في بيان لوزيرة الصحة خومبيزي تشيبوندا أن التأجيل "يعود إلى الزيادة الأخيرة والمستمرة في عدد الإصابات بالكوليرا والوفيات جراء المرض".

وسجلت الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب أفريقيا حوالي 18 ألف إصابة بالمرض و595 وفاة منذ مارس/آذار الماضي، فيما قالت الأمم المتحدة إنه أكبر تفش للكوليرا في البلاد منذ 10سنوات.

ويظهر وباء الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي.

وغالبا ما يكون سبب المرض تناول أطعمة أو مياه ملوثة، ويؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ، ويمكن معالجته بسهولة، لكنه قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات في غياب الرعاية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم يشهد "زيادة مقلقة" في تفشي الكوليرا، مع إضافة تغير المناخ إلى العوامل التقليدية مثل الفقر والصراعات.

وعالميا، يصيب المرض بين 1.3 مليون و4 ملايين شخص كل عام، وهو ما يتسبب في وفاة ما يصل إلى 143 ألف شخص.