اليابان ترصد مسيرة عسكرية صينية قرب جزرها بأول أيام 2023

قالت وزارة الدفاع اليابانية إن قواتها رصدت طائرة عسكرية صينية من دون طيار قرب اثنتين من جزرها الجنوبية في أول أيام العام الجديد، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنها حددت موقع المسيّرة الصينية قرب جزيرتي أوكيناوا ومياكوجيما.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن المسيرة الصينية من طراز "دبليو زد-7" (WZ-7)، وأنها حلّقت قادمة من بحر شرق الصين نحو المحيط الهادي، قبل أن تعود أدراجها باتجاه الغرب. وأضاف بيان الوزارة أن قوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية استعدت بطائراتها المقاتلة، لكن المسيّرة الصينية لم تخترق المجال الجوي للبلاد.

يشار إلى أن طوكيو أقرت قبل أسبوعين أكبر خطة إنفاق عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار، كما قامت بمراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية في مواجهة الصين.





وقالت اليابان، في وثيقة إستراتيجيتها للأمن القومي، إن الصين تطرح تحديا إستراتيجيا للبلاد هو الأكبر، مضيفة أن بكين لم تستبعد استخدام القوة العسكرية لإحكام السيطرة على جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

خطوة يابانية

وفي الأسبوع الماضي، قالت اليابان إنها ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض-جو في جزيرة يوناغوني بمقاطعة أوكيناوا جنوب غربي البلاد قرب جزيرة تايوان.

وكانت الصين أجرت في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي مناورات عسكرية قرب جزيرة أوكيناوا في المحيط الهادي، وردت طوكيو بإرسال اثنين من سفنها الحربية لجمع المعلومات عن المناورات.

وتصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين طوكيو وبكين، إذ زادت الصين من قواتها البحرية والجوية قرب حدودها مع اليابان، كما تقول إن جزر سينكاكو تتبع لها، وهي مجموعة من الجزر غير المأهولة تسيطر عليها البابان في بحر شرق الصين.