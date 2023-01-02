الولايات المتحدة تجدد التزامها بأمن إسرائيل ومبدأ حل الدولتين

جددت الولايات المتحدة الاثنين، التزامها المتواصل بمبدأ حل الدولتين، ومعارضتها السياسات التي تعرضه للخطر، مشددة في الوقت ذاته على التزامها "بأمن إسرائيل".

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية في أعقاب مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، حيث هنأ بلينكن كوهين على تسلمه منصبه الجديد.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد تعهد بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بأفعالها وليس بأعضائها من أقصى اليمين.

وقال بلينكن في كلمة الشهر الماضي أمام "جيه ستريت" (J Street)، وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل، "سنواصل المعارضة التي لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

وفي يوليو/ تموز الماضي وخلال لقائه نظيره الفلسطيني محمود عباس في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن "التزامه كرئيس للولايات المتحدة لم يتغير بهدف تحقيق حل الدولتين، وهو حل يشمل وجود دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة ومتصلة جغرافيا".

وأضاف أن "هدف حل الدولتين قد يبدو بعيد المنال بسبب القيود التي تفرض على الفلسطينيين، والشعب الفلسطيني يشعر بالحزن".

وتابع بايدن "لا يمكن لليأس والقنوط أن يصوغ مستقبلنا حتى إن لم تكن الأرضية جاهزة لبث الروح في المفاوضات، نحن نحاول تعزيز الزخم لبث الروح في مسار السلام، ويجب أن نضع حدا للعنف".