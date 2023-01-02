الإدارة العسكرية في كييف: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي
2/1/2023-|آخر تحديث: 2/1/202308:16 AM (مكة المكرمة)
الإدارة العسكرية في كييف: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي.
مستشار الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك: سننتصر في المعركة الجوية ضد روسيا.
مستشار الرئاسة الأوكرانية: دفاعاتنا الأرضية وقواتنا الجوية باتت تكسر خطط روسيا في مهاجمة بنيتنا التحتية.
حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: تضرر أحد مرافق الطاقة وانقطاع الكهرباء عن بلدة كليموفو بعد هجوم بمسيرة أوكرانية.
المصدر : الجزيرة