الإدارة العسكرية في كييف: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي.

مستشار الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك: سننتصر في المعركة الجوية ضد روسيا.

مستشار الرئاسة الأوكرانية: دفاعاتنا الأرضية وقواتنا الجوية باتت تكسر خطط روسيا في مهاجمة بنيتنا التحتية.

حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: تضرر أحد مرافق الطاقة وانقطاع الكهرباء عن بلدة كليموفو بعد هجوم بمسيرة أوكرانية.