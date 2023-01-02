أخبار|أوكرانيا

الإدارة العسكرية في كييف: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي

2/1/2023-|آخر تحديث: 2/1/202308:16 AM (مكة المكرمة)

الإدارة العسكرية في كييف: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة بسبب القصف الروسي.

مستشار الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك: سننتصر في المعركة الجوية ضد روسيا.

مستشار الرئاسة الأوكرانية: دفاعاتنا الأرضية وقواتنا الجوية باتت تكسر خطط روسيا في مهاجمة بنيتنا التحتية.

حاكم مقاطعة بريانسك الروسية: تضرر أحد مرافق الطاقة وانقطاع الكهرباء عن بلدة كليموفو بعد هجوم بمسيرة أوكرانية.

المصدر : الجزيرة