"يطلق النار على قدميه".. إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان تحذيره مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -خلال اتصال هاتفي- من عواقب إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

وحسب التقارير الإيرانية، فقد شبه عبد اللهيان هذه الخطوة بمن "يطلق النار على قدميه".

يأتي هذا بعدما دعا البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في إيران وإمداد روسيا بطائرات مسيرة.

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي للسياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي "يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أول أمس الثلاثاء -على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري- إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للرد على "انتهاك" حقوق الإنسان في إيران.

وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران خلال الشهور القليلة الماضية مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي.

واعتقلت طهران عددا من المواطنين الأوروبيين بتهم التجسس أو التحريض على الاحتجاجات ضد الحكومة، فيما يوجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة لحملة "العنف المستمرة ضد المتظاهرين في طهران والتي تضمنت إعدام بعضهم".