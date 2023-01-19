أحدهما من قادة كتيبة جنين.. استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين أحدهما من قادة كتيبة جنين وجرحت آخرين خلال حملة اعتقالات نفذتها فجر اليوم الخميس في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم تصحبها مركبات تحمل لوحات فلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي دفعت بأكثر من 70 آلية إلى أطراف المخيم واحتجزت بعض السكان دروعا بشرية.

"ارتقاء القيادي في كتيبــة جنيــن أدهم جبارين خلال اشتباك مسلح، والمدرس جواد بواقتة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين"#جنين #جنين_تقاوم #فلسطين #كتيبة_جنين pic.twitter.com/F8mlbvQQ5M — عُمَرَ || omar (@omarrGaza) January 19, 2023

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشهيدين هما جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم مدرسة، والأسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا، بينهم 4 أطفال.

والعام الماضي استشهد 224 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.