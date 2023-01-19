بعد مقتل مشجع وإصابة العشرات بمحيط ملعب البصرة.. اتحاد الكرة العراقي يؤكد إقامة نهائي خليجي 25 في موعده

أكد اتحاد كرة القدم العراقي أن مباراة نهائي كأس الخليج 25 ستقام في موعدها المحدد مساء اليوم الخميس، وذلك بعد مقتل مشجع وإصابة العشرات إثر تدافع بمحيط ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة جنوبي العراق الذي يستضيف النهائي بين العراق وسلطنة عمان.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن مشجعا لقي مصرعه وأصيب 60 آخرون.

وأكدت الوكالة، نقلا عن مصدر طبي، أن هناك حالات حرجة بين المصابين.

وتشهد المدينة الرياضية في البصرة اليوم إقامة مباراة منتخب العراق أمام نظيره العماني في نهائي بطولة كأس الخليج بنسختها الـ25.

وانطلقت البطولة بالبصرة في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 8 منتخبات هي: العراق وقطر والسعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات واليمن.

من جهتها، ناشدت وزارة الداخلية العراقية المشجعين عدم التوجه إلى ملعب جذع النخلة في البصرة إلا حاملي البطاقات لتجنب التدافع.

وقالت مصادر للجزيرة إن ملعب جذع النخلة الذي سيستضيف المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 ممتلئ بالكامل الآن (أي قبل نحو 6 ساعات من انطلاق المباراة).

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الداخلية أن بوابات ملعب جذع النخلة أغلقت بعد امتلائه بالجماهير.

وقد وصل رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى محافظة البصرة ليعقد اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة، ودعا السوداني المواطنين في البصرة إلى تقديم العون والمؤازرة لدعم الجهات المعنية ببطولة خليجي 25.

والاثنين، وصل منتخب سلطنة عمان إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره البحريني بهدف قاتل، بينما تمكن صاحب الأرض المنتخب العراقي من الفوز على المنتخب القطري بهدفين لواحد.