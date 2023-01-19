قال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الخميس إن رئيس الوزراء ريشي سوناك اعتذر عن عدم وضعه حزام الأمان في أثناء استقلال سيارة، وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع المقطع المصور الذي يناقش فيه سوناك أحدث حزمة تمويل حكومية "لرفع مستوى" التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة للصحفيين اليوم الخميس "كان ذلك خطأ بسيطا في تقدير الأمر. نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير.. وهو يعترف تماما أن هذا كان خطأ ويعتذر".

ويمكن أن يدفع أي شخص في بريطانيا غرامة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (نحو 618 دولارا) إذا لم يضع حزام الأمان، ما لم يكن هناك إعفاء من ذلك مثل المتاح لخدمات الطوارئ أو في حالة استقلال سيارة أجرة أو عندما يعود السائق إلى الخلف.

وردا على سؤال عما إذا كان سوناك يتمتع بأي استثناءات عند ركوبه سيارة حكومية، قال المتحدث للصحفيين "لقد كان خطأ وقد اعتذر".