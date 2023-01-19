أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباحثات في مدينة القدس مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي سيجري مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في وقت لاحق مساء اليوم الخميس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مكتوب إن نتنياهو التقى في مكتبه بالقدس، سوليفان "في اجتماع موسع وبعد ذلك التقيا على انفراد".

وأشاد الجانبان بأهمية العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، وخاطب نتنياهو ضيفه بقوله "كما تعرف أنا أعرف الرئيس جو بايدن منذ 40 عاما كصديق عظيم لدولة إسرائيل، وأدرك أيضا كم يثق الرئيس بايدن بك بما يتعلق بقضايا الأمن القومي، ونحن في إسرائيل نراك شريكا محل ثقة بما يتعلق بالأمن والسلام".

وعلمت الجزيرة من مصدر أميركي رفيع أن سوليفان يحمل رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية، تحذرها من القيام بأي إجراءات من شأنها أن تقضي على السلطة الفلسطينية وتقوض نهائيا فرص حل الدولتين.

وأكد نتنياهو خلال المحادثات، أن تحركات الفلسطينيين على الساحة الدولية تمثل هجوما على إسرائيل يستدعي ردا، على حد قوله.





ملف إيران

من جهة أخرى، ناقش الجانبان الجهود المشتركة لوقف البرنامج النووي الإيراني وتحركات طهران في المنطقة، وأعرب نتنياهو عن امتنانه لالتزام بايدن بعدم امتلاك إيران أسلحة نووية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أفصح عن أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي يعد أولوية لحكومته.

اتفاق أبراهام

كما ناقش الجانبان الأميركي والإسرائيلي الخطوات التالية لتعميق اتفاق أبراهام للسلام مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان و"توسيع دائرة السلام".

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى أمام سوليفان رغبة إسرائيل في التعاون مع واشنطن لتوسيع دائرة اتفاق أبراهام لتشمل دولا عربية أخرى في المنطقة.





اجتماع رباعي

وخلال الزيارة، عقد سوليفان اجتماعا رباعيا عبر الفيديو، ضم مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ونظيريه الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان والبحريني ناصر بن حمد آل خليفة.

وتناول الاجتماع الرباعي سبل تعميق العلاقات المشتركة في إطار اتفاق أبراهام ودفع المصالح المشتركة.

وعقد سوليفان اجتماعات مع القادة الأمنيين في إسرائيل، وفي مقدمتهم مدير مجلس الأمن القومي تساحي هانغبي ومدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، كما التقى سوليفان وزير الخارجية إيلي كوهين.