خلاف في المحكمة على تغريدة ماسك.. المدعون يتهمونه بالكذب ومحاميه يرد

قال محامي مستثمري شركة "تسلا" (Tesla) أمام محكمة في كاليفورنيا -أمس الأربعاء- إن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك "كذب" حين قال إنه تم "تأمين" التمويل لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم، لكن محامي ماسك قال إن الملياردير استخدم فقط "كلمات خاطئة" للتعبير عن خططه في 2018.

ويسعى جلين ليتلتون، المستثمر في تسلا، للحصول على تعويضات نيابة عن المساهمين الذين تداولوا أسهم الشركة في الأيام التي تلت نشر ماسك -على تويتر- خطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم.

وبدأت المحاكمة بتهمة الاحتيال -أول أمس الثلاثاء- في سان فرانسيسكو باختيار هيئة محلفين من 9 أشخاص ومن المتوقع أن تستمر 3 أسابيع.

وكان ماسك، وهو على قائمة الشهود، أثار مفاجأة في السابع من أغسطس/آب 2018 بإعلانه أنه يريد سحب مجموعته من البورصة عندما يصل سعر السهم إلى 420 دولارا.

وبعدما ارتفع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى 386.48 دولارا، انخفض يوم 16 أغسطس/آب من العام ذاته إلى 335.45 دولارا، وفقا للأرقام التي قدمها القاضي إدوارد شين إلى هيئة المحلفين.

وقال القاضي إن "المدعين يعتزمون إثبات أن المتهم أدلى بأقوال كاذبة أو مضللة أضرت بهم وتكبدوا خسائر خلال تلك الفترة".

وقال كبير محامي المستثمرين نيكولاس بوريت، أمام هيئة المحلفين خلال التصريحات الافتتاحية، إن ما يعتقد أنها أكاذيب من ماسك تسببت في خسارة "الأشخاص العاديين" ملايين الدولارات.

وعارض أليكس سبايرو، محامي ماسك، هذا التوصيف قائلا إن الملياردير كان "جادا" بشأن إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم عام 2018، لكنه واجه معارضة المساهمين في النهاية.





وقال سبايرو -خلال تصريحاته الافتتاحية- "سنعلم قريبا جدا أن هذا لم يكن احتيالا، ولا حتى قريبا من هذا"، وأضاف لهيئة المحلفين أن ماسك اعتقد أن التمويل لا يمثل مشكلة، وأنه كان "يتخذ خطوات" لإبرام صفقة.

وأوضح سبايرو أنه بينما احتوت التغريدات على "أخطاء فنية"، كان ماسك قلقا من معرفة بعض المستثمرين بخطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم، وكان يريد نقل المعلومات إلى "المساهم العادي" الذي "أراد حمايته"، وأضاف سبايرو أن ماسك "استخدم الكلمات الخاطئة في عجلة من أمره".

وستقرر هيئة المحلفين إن كانت التغريدات قد ضخمت سعر سهم تسلا بشكل مصطنع من خلال المبالغة في إظهار وضع التمويل لصفقة، وإذا كان الأمر كذلك، فما مقدار هذا التضخيم.

ومن بين المتهمين مديرون سابقون وحاليون لتسلا قال سبايرو إن دوافعهم كانت "نقية" في استجابتهم لخطة ماسك.

وذكر سبايرو أن سعر سهم تسلا قفز ردا على قول ماسك إنه "يفكر" في إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم، وهو ما قال إنه صحيح، وأضاف أنه لم يقفز بناء على "تأكيد" ماسك بشأن التمويل.

ويتقدم مساهمون كل عام بدعاوى ضد مئات الشركات ومديريها التنفيذيين بتهمة الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية، لكن عددا قليلا جدا من هذه القضايا يصل إلى مرحلة المحاكمة، والغالبية العظمى منها ترفضها المحاكم أو يجري تسويتها.