المونيتور: توسع القوات العسكرية الروسية الخاصة في الشرق الأوسط من خلال مجموعة فاغنر

نشر موقع المونيتور تقريرا يتحدث عن توسع القوات العسكرية الروسية الخاصة في الشرق الأوسط، وذلك من خلال مجموعة فاغنر التي توسعت منذ فترة طويلة خارج سوريا وليبيا ودول أفريقيا.

وبين التقرير أن قوات يفغيني بريغوجين هي التي تفاوضت نيابة عن وزارة الدفاع الروسية لبناء منشأة عسكرية في السودان، غير أنه تم تعليقها لاحقا.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتمد على مجموعة فاغنر الروسية في توسيع قواته العسكرية في الشرق الأوسط، وسط انغماس جيشه النظامي في الحرب على أوكرانيا.

ولفت إلى أن استخدام الشركات العسكرية الروسية الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح أكثر وضوحا، خاصة في عملية حماية حقول النفط التي تسيطر عليها.