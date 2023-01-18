وزير الخارجية السعودي يدعو إسرائيل للتعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليوم الأربعاء إلى التعامل بجدية لتسوية الصراع مع الفلسطينيين.

وخلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الوزير السعودي إن الحكومة الإسرائيلية ترسل بعض الإشارات التي ربما لا تبشر بجدية تسوية الصراع مع الفلسطينيين.

ومع ذلك، أعرب الوزير عن آماله في أن ترى الحكومة الإسرائيلية أن حل الصراع سيكون في مصلحة إسرائيل والمنطقة ككل.

وأكد فيصل بن فرحان على ضرورة إيجاد طريق لحل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاقات حقيقية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة حوارية عقدت اليوم على هامش منتدى دافوس تحت عنوان "الشرق الأوسط: منطقة تقارب أو ساحة نزاع".