بحضور أمير قطر.. قمة عربية مصغرة في أبو ظبي

شارك قادة من دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء تشاوري بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وبحث القادة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون والتكامل الإقليمي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل والوفد المرافق له إلى أبو ظبي، حيث كان في استقبالهم بالمطار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.