تسبب في فرار السكان من المنازل.. زلزال بقوة 7 درجات يهز قبالة سولاويسي بإندونيسيا

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بلغت قوته 7 درجات هز منطقة شمال سولاويسي الإندونيسية اليوم الأربعاء.

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد احتمال لحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي). ومع ذلك، نبّه مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي من أن ثمة خطرا لحدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

وقالت الوكالة الإندونيسية إن مركز الزلزال كان على عمق 64 كيلومترا، وعلى بعد 141 كيلومترا جنوب شرقي بلدة ميلونجوان. وأوضحت الوكالة أن السكان شعروا بالزلزال في جزر الملوك.

وقال أحد سكان مدينة مانادو (عاصمة شمال سولاويسي) -عبر الهاتف لوكالة رويترز- إن السكان شعروا بالزلزال بقوة شديدة لعدة ثوان، وشوهد الناس وهم يركضون خارج المباني، لكن لم تُلاحظ حتى الآن أضرارا واضحة وعاد بعض الأشخاص إلى منازلهم.

وتقع إندونيسيا على ما تسمى "حلقة النار في المحيط الهادي"، وذلك يجعلها واحدة من أكثر المناطق نشاطا زلزاليا في العالم، حيث تتعرض لزلازل متكررة.