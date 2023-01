تجدد الإضرابات في بريطانيا وفرنسا ومناشدات حكومية للتهدئة

بينما بدأ الممرضون في إنجلترا اليوم الأربعاء إضرابا جديدا من أجل تحسين أجور وظروف العمل، تستعد فرنسا ليوم إضراب حاشد غدا الخميس مع توقف القطارات وإغلاق المدارس احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.

ومع تجدد الإضرابات، كشف استطلاع لمعهد "يوغوف" (YouGov) نشرت نتائجه اليوم أن ثلث الممرضين والممرضات والقابلات في القطاع العام قالوا إنهم كانوا سيختارون مهنة أخرى لو عاد بهم الزمن للوراء.

من جهتها، استنكرت الحكومة الاضطراب الذي تسببه الإضرابات في منتصف الشتاء، وهي تريد إصدار قانون يجبر الموظفين على ضمان الحد الأدنى من الخدمات في قطاعات معينة من بينها الصحة.

وقال وزير الصحة ستيف باركلي في مقال بصحيفة "إندبندنت" (The Independent) إن تقديم زيادات "لا يمكن تحملها" سيعني "خفض رعاية المرضى ومفاقمة التضخم الذي سيجعلنا جميعًا أفقر".

ودعا إلى "حوار بنّاء" مع النقابات، مبديا رغبته في التوصل إلى اتفاق على حد أدنى من الخدمات لضمان "حماية المرضى باستمرار".

وأكد الوزير أن إضراب الممرضين يومين في ديسمبر/كانون الأول الماضي أدى إلى إلغاء 30 ألف عملية وموعد.

People aren’t dying because nurses are striking. Nurses are striking because people are dying. Today RCN members fought for #FairPayForNursing to protect their patients & the future of the NHS.

We'll be back out tomorrow, find your nearest picket: https://t.co/QoroubKPcJ pic.twitter.com/cMhFZAAnxv

— The RCN (@theRCN) January 18, 2023