بسبب تغريدة عام 2018.. بدء محاكمة إيلون ماسك بتهمة الاحتيال

بدأت محاكمة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، في مدينة سان فرانسيسكو، باختيار أعضاء هيئة المحلفين الذين سيتعين عليهم الإقرار إذا ما كان رئيس "تسلا" (Tesla) و"تويتر" (Twitter) قد كتب تغريدة احتيالية عام 2018 كما يتهمه مستثمرون.

وتعود القضية إلى أغسطس/آب 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تسلا من البورصة، لأن لديه ما يكفي من التمويل للقيام بذلك، وهو ما تسبب في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

