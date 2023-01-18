انتقاد علني نادر لروسيا.. الرئيس الصربي يندد بجهود فاغنر لتجنيد مقاتلين من بلاده للحرب في أوكرانيا

دان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جهودا تبذلها مجموعة فاغنر الروسية في بلاده لتجنيد مقاتلين، وذلك بعدما نشرت المجموعة إعلانا محليا يدعو الصرب إلى القتال في أوكرانيا. وينطوي موقف الرئيس الصربي على انتقاد علني نادر لروسيا، من بلد في منطقة البلقان يصنف على أنه حليف لموسكو.

ونقلت وكالة "بيتا" للأنباء عن فوتشيتش قوله في مقابلة تلفزيونية "لمَ تفعلون ذلك لصربيا؟ لمَ تطلق فاغنر دعوة مخالفة للأنظمة؟" وكان الفرع الصربي لمحطة "آر تي" الروسية المدعومة من موسكو بث الإعلان المثير للجدل في وقت سابق الشهر الحالي.

ويقاتل عدد ضئيل من الصرب إلى جانب قوات تدعمها موسكو في أوكرانيا منذ اندلاع القتال في البلاد لأول مرة عام 2014. ولم تنشر السلطات الصربية أي رقم محدّد لعدد الصرب الذين قاتلوا في أوكرانيا.

ولطالما كانت صربيا حليفا موثوقا به لروسيا، وباستثناء بيلاروسيا، فصربيا هي البلد الأوروبي الوحيد الذي لم يحذُ حذو الغرب في فرض عقوبات على موسكو.

وبثت وكالة الأنباء الروسية "ريا" الثلاثاء مشاهد تظهر على ما يبدو مواطنَين صربيَّين يشاركان في تدريب على الأسلحة في أوكرانيا.

وبرزت مجموعة فاغنر -التي تأسست عام 2014 والمنخرطة في نزاعات عدة في أفريقيا والشرق الأوسط- بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بشن حرب على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

ومنذ بدء الحرب، انتقل عشرات آلاف الروس للإقامة في صربيا، ورغم وصول معارضين روس إلى صربيا هربا من الحرب، فلا زال الصرب بغالبيتهم يؤيدون الحرب على أوكرانيا، كما نُظمت في بلغراد مظاهرات داعمة للكرملين.