وزيرا خارجية تركيا وإيران يؤكدان من أنقرة وحدة الأراضي السورية

بحث وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة اليوم الثلاثاء عدة ملفات إقليمية، وعلى رأسها القضية السورية، وأعلن الوزيران اتفاقهما على وحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال وزير الخارجية التركي إنه لا داعي لتدخل الدول الغربية وإملاء رغباتها في ما يتعلق بالعراق وسوريا، داعيا إلى تطبيق مواد أستانا الخاصة بوحدة الأراضي السورية.

وأضاف "تركيا وإيران تدعمان بقوة وحدة الأراضي السورية ووحدتها السياسية".

وفي موضوع آخر، علق جاويش أوغلو على المظاهرات التي نظمها حزب العمال الكردستاني في السويد ضد بلاده، وقال "إذا كانت السويد تعتقد أنها تشتت انتباهنا من خلال اللعب بالكلمات فهي تخدع نفسها.. إما أن تقعوا ضحية للإرهاب، أو نمضي قدما بتطبيق المذكرة الثلاثية انطلاقا من التفكير بأمننا جميعا".

Hosted my brother @Amirabdolahian, FM of #Iran.

Assessed our relations from trade to tourism & energy, from fight against terrorism to consular matters.

Discussed regional developments, including #Syria, #Iraq, #Palestine & #Afghanistan. 🇹🇷🇮🇷 pic.twitter.com/HTmVEOb61c

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 17, 2023