لمنع السرقة.. محلات بريطانية توصد أبواب ثلاجاتها بالأقفال

في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية غير المسبوقة والازدياد الملحوظ لعمليات سرقة المنتجات الغذائية من المحلات، لجأت بعض المتاجر البريطانية إلى إحكام الإقفال على أبواب ثلاجاتها.

Tesco Express in Tower Bridge Road now keeps its sausages and bacon behind a locked door. pic.twitter.com/qxHEqoNdHq — London SE1 Community Website (@se1) January 11, 2023

وتداول ناشطون على مواقع التواصل في بريطانيا صورا من داخل أحد المتاجر الكبرى في منطقة "بيرموندسي" بالعاصمة لندن وهو يخطر زبائنه بأن أبواب الثلاجات الزجاجية التي تحفظ داخلها بعض أنواع اللحوم مقفلة، ووجّهوا الزبائن لطلب المساعدة من الموظفين في حال رغبتهم بالشراء.

🥩In my local @AldiUK you now have to ask shop assistant for them to bring steaks from stock room. To stop shoplifting.

I’ve seen security tags on high value products in supermarkets – but never this.

Grim times. pic.twitter.com/xKPaUlmfKu — Harry Wallop (@hwallop) January 6, 2023

إدارة أحد المتاجر الكبرى أفادت بأن الأقفال على الأبواب الزجاجية تم إزالتها لاحقا، مع تأكيدها بأن تلك الخطوة جاءت لأن "بعض العناصر المكلِفة تتطلب مزيدا من الأمان في المتاجر الفردية".

Britain in 2022… Lurpak butter is at £6 a tub in ASDA and even has a security tag on it. Mental! 😂🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/ZxOocgYeZg — Charlie Bennett (@CharIieBennett) July 5, 2022

وأرفق المسؤولون على رفوف المنتجات عبارات توجيهية للزبائن، كُتب فيها "يتم توفير اللحوم على الطلب، نرجو تفقد السلع المتوفرة على الجهة اليمين، واطلبها بالاسم من أحد موظفينا، هذه المنتجات تتوفر فقط على الطلب للحفاظ على أمان زبائننا ومجتمعنا من السلوك المعادي للمجتمع".

Tesco puts security tags on milk after surge in ‘thefts’ in cost of living crisis😯 pic.twitter.com/eFpNoFcqzs — London & UK Street News (@CrimeLdn) November 22, 2022

ونشر الصحفي البريطاني هاري والوب صورا التقطها في أحد المتاجر، حيث أحكم المسؤولون في المتجر الإغلاق على اللحوم والمشروبات الكحولية والحلويات للحفاظ عليها من السرقة.

وأفاد الصحفي والوب بأنه تساءل عن سبب وضع تلك اللافتات "الغريبة"، فأجابه أحد الموظفين "إذا عرضنا شرائح اللحم في الخارج، فسيتم سرقتها فورا من المتجر".

I asked member of staff why the oddly worded sign. “If we put steaks out, they get immediately shop lifted immediately”

Here’s another sign in spirits section 🍸 pic.twitter.com/YG4SUQSanb — Harry Wallop (@hwallop) January 6, 2023

ووفق بياناتٍ نشرتها صحيفة التلغراف (telegraph) البريطانية، فقد ارتفعت حالات السرقة في المتاجر البريطانية بنسبة 16% في الشهور الأخيرة من العام الماضي.

وشهد العام الماضي وضع عدة متاجر في المملكة المتحدة، علامات أمانٍ على بضائع كانت عرضة للسرقة لارتفاع ثمنها، كالحليب والبيض والزبدة.