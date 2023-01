شيّد منذ القرن الـ16.. استنكار وغضب لهدم مسجد تاريخي في الهند

استنكر ناشطون هدم السلطات الهندية لجزء كبير من مسجد "شاهي" التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام.

وتداول متفاعلون على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق هدم الجرافات لجزء كبير من المسجد، معتبرين أن الأمر فيه استهداف للمسلمين، وسط تحميل حكومة بهاراتيا جاناتا الهندوسية مسؤولية الاستهداف المتكرر لمنازل المسلمين ومساجدهم.

وردا على ذلك، قالت شرطة المدينة -في بيان لها- إن إدارة الأشغال العامة تُجري أعمال توسيع للطريق الرئيسي بمنطقة هانديا في مدينة براياغراج، وإن وجود المسجد -الذي بني قبل نحو 5 قرون- في موقعه الحالي يعوق هذه التوسعة.

وأكدت الشرطة في بيانها أن المسجد قد هُدم بالفعل بتاريخ 9 يناير/كانون الأول الحالي بعد محادثات بين مسؤولي إدارة الأشغال العامة وأعضاء اللجنة الممثلة للمسجد.

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأن المسجد، الذي ظل قائما منذ القرن الـ16، هُدم قبل أيام قليلة من موعد نظر المحكمة المدنية في الأمر بتاريخ أمس الاثنين، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق التماسا ضد خطط هدمه.

وادّعت حكومة ولاية أوتار براديش أن المسجد تم تشييده عن طريق التعدي على الأراضي الحكومية، في حين قال مسؤولون من المسجد إن ادعاء الحكومة باطل لأن مسجدهم قائمٌ قبل وقت طويل، وفقًا لمصادر إعلامية.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من حادثة الهدم، فقالت الكاتبة سانغيتا "هذه الحكومة مدهشة في الدمار، ولا يمكنها بناء شيء سوى الكراهية، هم سيقومون بكسر وتدمير كل شيء".

This Govt is amazing at destruction. Simply stellar. Everything that can be broken they will destroy. Especially the human spirit. They can build nothing but hatred. https://t.co/bDFv0m4O8c

— Sangita (@Sanginamby) January 16, 2023