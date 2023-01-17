بينهم رضيع وأمه.. 6 قتلى بإطلاق نار في كاليفورنيا

قتل 6 أشخاص بينهم رضيع عمره 6 أشهر ومراهقة هي والدته، عندما أطلق مسلح النار على منزل في كاليفورنيا أمس الاثنين.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة تولاري مايك بودرو إن الجريمة كانت محددة الهدف وقد تكون مرتبطة بعصابات مخدرات.

وعثرت الشرطة على القتلى داخل المنزل وخارجه، وتعتقد أن شخصين هاجما المنزل وأطلقا عدة أعيرة نارية، وقال بودرو "الوضع مأساوي، لدينا أم عمرها 17 عاما ورضيعها البالغ 6 أشهر أصيبا بطلقات في الرأس".

ونجا شخصان من الهجوم بعد اختبائهما في المبنى، بينما عالج مسعفون عددا من الجرحى في مكان الحاث.

Six people have died after a shooting in #Goshen, #California, on Monday morning.

Among those killed in the "horrific massacre" were a 17-year-old mom and a 6-month-old baby, #Tularecounty Sheriff told reporters. Both were shot in the head, he said. #Tulare #USA #massacre pic.twitter.com/j3lxzTJMVO — Brandi Worlds News (@BrandiSaari) January 17, 2023

عصابة مخدرات

ويبدو أن الهجوم مرتبط بعصابة مخدرات، حسب المسؤول الأمني، وأضاف "نعتقد أن الهجوم لم يكن عشوائيا، نعتقد أن العائلة كانت مستهدفة".

ويبلغ عدد سكان مدينة تولاري 70 ألف نسمة في وادي سان خواكين، وتقع في منتصف المسافة تقريبا بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.

وقتل نحو 49 ألف شخص في الولايات المتحدة جراء إطلاق النار في 2021، أكثر من نصفهم انتحارا.

وكل بالغ من بين 3 في الولايات المتحدة يمتلك سلاحا على الأقل، وكل بالغ من بين اثنين يعيش في منزل يوجد فيه سلاح.