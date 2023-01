بينهم رضيع وأمه.. 6 قتلى بإطلاق نار في كاليفورنيا

قتل 6 أشخاص بينهم رضيع عمره 6 أشهر ومراهقة هي والدته، عندما أطلق مسلح النار على منزل في كاليفورنيا أمس الاثنين.

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة تولاري مايك بودرو إن الجريمة كانت محددة الهدف وقد تكون مرتبطة بعصابات مخدرات.

وعثرت الشرطة على القتلى داخل المنزل وخارجه، وتعتقد أن شخصين هاجما المنزل وأطلقا عدة أعيرة نارية، وقال بودرو "الوضع مأساوي، لدينا أم عمرها 17 عاما ورضيعها البالغ 6 أشهر أصيبا بطلقات في الرأس".

ونجا شخصان من الهجوم بعد اختبائهما في المبنى، بينما عالج مسعفون عددا من الجرحى في مكان الحاث.

Six people have died after a shooting in #Goshen, #California, on Monday morning.

Among those killed in the "horrific massacre" were a 17-year-old mom and a 6-month-old baby, #Tularecounty Sheriff told reporters. Both were shot in the head, he said. #Tulare #USA #massacre pic.twitter.com/j3lxzTJMVO

— Brandi Worlds News (@BrandiSaari) January 17, 2023