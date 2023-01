مأساة عائلية.. مساعدة قائد بالطائرة المنكوبة في نيبال تلقى مصير زوجها بعد 16 سنة

أكملت حادثة سقوط الطائرة التابعة للشركة النيبالية "ييتي إيرلاينز" مأساة عائلية بدأت قبل 16 عاما، فمساعدة القائد التي قضت في الحادثة هي أرملة طيار سابق لقي مصرعه أيضا بسقوط طائرته التابعة للشركة ذاتها.

وتعد أنجو خاتيوادا واحدة من ضحايا الطائرة المنكوبة التي تحطمت الأحد بعدما اشتعلت فيها النيران أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض فوق منطقة مأهولة بالسكان قرب مطار بخارى، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكانت خاتيوادا أرملة الطيار ديباك بوكرل، الذي شارك أيضًا في قيادة رحلة تابعة لشركة "ييتي إيرلاينز"، ولقي مصرعه آنذاك إثر تحطم طائرته.

Anju Khatiwada, who died on Sunday in a plane crash in Nepal, decided to become a pilot after her husband was killed in a crash in 2006. The family’s calamities are part of a deadly pattern of aviation disasters in the country. https://t.co/e17J33AEIh — The New York Times (@nytimes) January 17, 2023

وكان بوكرل على متن رحلة إغاثية تحمل الأرز والطعام إلى بلدة جوملا الغربية، عندما سقطت طائرته واشتعلت فيها النيران في يونيو/حزيران 2006، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن".

يذكر أن خاتيوادا تحدت صعوبات عدة لتمتهن الطيران، من بينها إرسالها للتدريب في الولايات المتحدة تاركة طفلها الصغير من زوجها الطيار الضحية.

وتعد خاتيوادا واحدة من 6 نساء فقط من بين الطيارين العاملين في شركة طيران "ييتي إيرلاينز".

The co-pilot of the ill-fated flight that crashed in #Nepal lost her husband in a plane crash 16 years earlier, it has emerged. Anju Khatiwada was co-piloting Yeti airlines flight 691 when it smashed into a gorge near the tourist town of Pokhara. #theCivileyes pic.twitter.com/dbW7QgfTZM — TheCivilEyes (@TheCivilEyes) January 17, 2023

وتزوجت خاتيوادا مرة أخرى في وقت لاحق بعد وفاة زوجها الأول، ورزقت بطفل ثان، وواصلت بناء حياتها المهنية، بحسب تصريحات أفراد من عائلتها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل النشطاء مع الخبر، وأعادوا نشر صور للراحلة، وأكد كثيرون أن هذا الخبر مأساوي ويحطم القلب.

وقال أحد المعلقين إنه حزين لسماع هذا خبر وفاة أنجو خاتيوادا مساعدة الطيار التي قررت تحقيق حلم زوجها، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة في 2006.

Sad to hear about the passing of Anju Khatiwada, a pilot who decided to pursue her dreams after her husband was killed in a plane crash in 2006. Heartbreaking #RIPAnjuKhatiwada https://t.co/2oiQN6AP16 — Rotimi Ogunyemi (@pastorow) January 17, 2023

والأحد تحطمت الطائرة "آي تي آر- 72" الآتية من العاصمة كتماندو وعلى متنها 72 شخصا، هم 68 راكبا و4 من أفراد الطاقم.

وصنّفت السلطات النيبالية الحادثة بأنها أسوأ كارثة جوية منذ عام 1992 يشهدها البلد الواقع في جبال الهيمالايا، ويشارك في التحقيقات الرامية لمعرفة سبب الحادثة محققون فرنسيون وكنديون.