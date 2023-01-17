شاهد- بُني قبل نحو 5 قرون.. هدم مسجد في الهند بدعوى توسعة الطريق العام

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق هدم السلطات الهندية جزءا كبيرا من مسجد "شاهي" التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام.

وقالت شرطة المدينة -في بيان لها- إن إدارة الأشغال العامة تُجري أعمال توسيع للطريق الرئيسي بمنطقة هانديا في مدينة براياغراج، وإن وجود المسجد -الذي بني قبل نحو 5 قرون- في موقعه الحالي يعوق هذه التوسعة.

وذكرت وسائل إعلام محلّية أن المسجد، الذي شُيد في القرن الـ16 ميلادي، هُدم قبل أيام قليلة من موعد نظر القضاء في دعوى تطالب بوقف عملية الهدم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق التماسا بوقف هدمه.

تم هدم مسجد تاريخي عمره 300 سنة ، بدعوى أنه كان عقبة أمام توسيع الطرق ، في ولاية أوتار براديش الهندية..

سياسة نشطة للنظام القومي الهندوسي ، للقضاء على مساجد المسلمين في الهند.! pic.twitter.com/DCUTBWkrfp — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@India__Muslim) November 17, 2022

ويشكل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة. ومنذ نجاح حزب بهاراتيا جاناتا القومي المتطرف في الاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه بالانتخابات العامة مايو/أيار 2019، تعرض المسلمون لموجات من العنف، وشهدت عديد من الولايات الهندية تصاعدا كبيرا في حالات الاعتداء عليهم، وتزايدا لافتا في جرائم الكراهية والعنصرية ضدّهم.

وشهر رمضان المبارك الماضي، تم رصد ارتفاع كبير في حالات الاعتداء على المساجد في أثناء أداء صلاة التراويح، ونفذت مجموعات هندوسية متطرفة هجمات مبرمجة ضد مساجد ومنازل ومتاجر المسلمين، وأنشدت "أغاني الزعفران" الهندوسية التي تدعو إلى قتل المسلمين وترحيلهم من البلاد.