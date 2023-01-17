زيارة غير معلنة.. وفد أمني بحريني في مقر الشرطة بإسرائيل

كشف حساب "إسرائيل في الخليج" على موقع تويتر التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن زيارة وفد أمني بحرين إلى إسرائيل، بدون أن يحدد موقع الزيارة.

وقال الحساب -الذي يعرف نفسه بأنه الحساب الرسمي للسفارة الافتراضية لإسرائيل في دول الخليج- في تغريدة مساء الثلاثاء إن وفدا يترأسه اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام لمملكة البحرين وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية واجتمع بالمفوض العام لشرطة إسرائيل.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بحريني حول الزيارة.

وفد يترأسه سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام لمملكة #البحرين 🇧🇭 @moi_bahrain وصل الى اسرائيل في زيارة رسمية واجتمع بالمفوض العام لشرطة إسرائيل🇮🇱 pic.twitter.com/ucrIy50lVD — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) January 17, 2023

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من إعلان شركة طيران الخليج البحرينية عن تقديم خصومات على الرحلات الجوية من المنامة إلى تل أبيب، احتفالا بفوز منتخب البحرين في منافسات كأس الخليج المقامة في مدينة البصرة العراقية.

وفي 2020 وقّعت 4 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، على اتفاقية أبراهام للتطبيع مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترامب.

ومنذ توقيع ما أطلق عليه "الاتفاق الإبراهيمي" شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الخليجيين وتل أبيب تناميا ملحوظا بعد توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بالعديد من القطاعات، حيث ارتفع التبادل التجاري بين تل أبيب والمنامة إلى 6.5 مليارات دولار العام الماضي، وهناك رحلات طيران مباشرة بين الجانبين.

وتتفاوض المنامة وتل أبيب من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما، حيث من المتوقع أن تسهم في إزالة الحواجز بطريقة تسمح بتوسيع التجارة بين الطرفين إلى معدلات أكبر، واتفقت البحرين وإسرائيل، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على توقيع تلك الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري.