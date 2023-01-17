الإمارات.. مرسوم رئاسي لإنشاء "المكتب الوطني للإعلام"

أفادت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان أصدر مرسوما بقانون اتحادي يقضي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، وتعيين زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيسًا له بدرجة وزير.

ووفقا للمرسوم، يتمتع المكتب بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع وزير ديوان الرئاسة.

ويهدف المكتب إلى تطوير منظومة الإعلام في الدولة، ودعم آلية التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود بين الجهات الإعلامية، وإعداد قيادات وكوادر إعلامية وطنية.

كما يختص المكتب بإعداد السرد الإعلامي للدولة وتقييمه ومتابعته داخل الدولة وخارجها، والقيام بكل ما له علاقة بالحفاظ على اسم الدولة وسمعتها وتعزيزهما، بجانب تمثيل الدولة إعلاميا على كافة الأصعدة الخارجية والإقليمية، وفقا للمرسوم.