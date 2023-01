شاهد- حريق هائل.. قتيلان ومفقودون جراء انفجار مصنع بالصين

أدى انفجار داخل مصنع كيميائيات في شمال شرقي الصين إلى مقتل شخصين وإصابة 34 بجروح وفقدان 12 آخرين، وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

ووقع الانفجار أمس الأحد داخل مصنع في محافظة بانشان بمقاطعة لياونينغ، وأعلنت السلطات أن "الحريق تحت السيطرة".

وأظهرت الصور التي نشرتها بيانات إخبارية صادرة عن الحكومة المحلية ألسنة اللهب ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من المصنع.

وقالت حكومة مقاطعة بانشان -في بيان صحفي- إن طواقم الإطفاء سيطرت على الحريق، وإن إدارة البيئة المحلية تراقب التأثير على جودة الهواء في المنطقة.

وتعاني الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) من حوادث صناعية مميتة بشكل متكرر، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قُتل 38 شخصا في حريق اندلع بمصنع في وسط البلاد، ونجم الحريق -حسب السلطات- عن سوء استخدام العمال المعدات.

A powerful explosion occurred at a chemical plant in China.

The explosion occurred at a plant in Panjin County, Liaoning Province. pic.twitter.com/SyjhpDxbiu

