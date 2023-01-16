توغل إسرائيلي جديد في جنين وهجوم على حافلة للمستوطنين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلا جديدا في جنين وأصابت فلسطينيين في إطار تصعيد متواصل بالضفة الغربية، في حين تعرضت حافلة للمستوطنين لهجوم في الخليل.

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين واعتقال 3 آخرين في عملية عسكرية إسرائيلية في بلدة قباطية جنوب جنين الليلة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت على شبان فلسطينيين.

وكانت بلدة يعبد جنوب غربي مدينة جنين قد شهدت أمس الأحد مواجهات تخللتها اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة، لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات في الجانبين، وأكد شهود عيان انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.

وفي الآونة الأخيرة ركز الجيش الإسرائيلي عملياته في منطقة جنين واستهدف مقاومين فلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين استشهد 13 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال، وهناك خشية من تصعيد إسرائيلي أكبر في ظل حكومة بنيامين نتنياهو التي توصف بأنها الأكثر يمينية.





شهيد برام الله

وفي بلدة رامون شرق رام الله شيع الأهالي أمس الأحد الشهيد أحمد كحلة الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد، وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي وسط هتافات تندد بجرائم الاحتلال اليومية.

وادعى الجيش الإسرائيلي في البداية أن كحلة حاول طعن أحد جنوده، لكنه تراجع لاحقا عن روايته، في حين وصفت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة ما جرى بأنها عملية إعدام أخرى.

وأظهر فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء جنود الاحتلال بالضرب على أحمد كحلة أثناء محاولته الدفاع عن نفسه خلال مشادة كلامية مع الجنود، ثم إطلاق النار عليه واستشهاده.

إطلاق نار بالخليل

وفي الضفة الغربية أيضا، أفاد شهود عيان بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار عصر أمس على حافلة للمستوطنين قرب بلدة حلحول، ثم انسحبوا من المكان.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحافلة تعرضت لأضرار جراء إصابتها بعدة أعيرة نارية، دون وقوع خسائر بشرية.

عاجل

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى شمال الخليل عقب عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين. pic.twitter.com/S3hHOH6s66 — Waleed Alsaeed (@WaleedA77864002) January 15, 2023

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى المنطقة، وباشرت عملية تمشيط واسعة.

وقبل أيام، هاجم فلسطينيون حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي بعبوة ناسفة، في حين تواترت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدنا وبلدات بالضفة.

هدم منزل بالقدس

وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عددا من المحال التجارية الفلسطينية بالقرب من حاجز عسكري في بلدة حزما.

وفي الشطر الغربي من المدينة اندلعت اشتباكات بالأيدي بين محتجين إسرائيليين متدينين وأفراد من الشرطة الإسرائيلية في أحد الأحياء التي تسكنها الأغلبية المتدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو قمع الشرطة الإسرائيلية المحتجين الذين حاولوا اقتحام أحد المحال التجارية التي تبيع الهواتف النقالة في الحي بحجة أن بيع الهواتف الذكية محرم بالنسبة لهم.