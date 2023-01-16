ساويرس يهاجم الرئيس عبد الناصر وإعلامي يدعوه لمناظرة تلفزيونية

شنّ الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس هجوما على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (1918-1970)، الذي حلّت الذكرى 105 لميلاده أمس الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023.

ساويرس انتقد ما أسماه بـ"اختفاء الحرية في عهد عبد الناصر"، متسائلا "أين كانت كرامة مصر عندما سجن عبد الناصر المعارضين وعذبهم؟ وأين كانت كرامة مصر في مغامراته وهزائمه في اليمن، وكارثة 67 عندما فقدنا سيناء وعاد جيشنا مكسورا؟".

اين كانت كرامة مصر عندما سجن المعارضين و عذبهم ؟ اين كانت كرامة مصر في مغامراته و هزائمه في اليمن و كارثة ٦٧ عندما فقدنا سيناء و عاد جيشنا مكسورا من سيناء ؟ اين كانت كرامة مصر و لقد أختفت الحرية في عهده ؟ و اثبت النظام الاشتراكي فشله الذريع في العالم كله و سقطت الشيوعية في روسيا https://t.co/am7DIQvN0P — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 15, 2023

هجوم ساويرس على عبد الناصر أثار حفيظة الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري المعروف بتوجهه الناصري، داعيا ساويرس لمناظرة تلفزيونية يدحض خلالها "الأكاذيب والادعاءات حول عبد الناصر"، وفق تعبيره.

من حق المهندس نجيب ساويرس أن ينتقد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر كما يشاء ، من حقه أن ينفث عن حقده في كل مناسبه . لقد خرج علينا مجددا في ذكري ميلاد الزعيم الراحل ليعيد نشر أكاذيبه حول عبدالناصر ، وبدلا من القيل والقال أنا أدعوه إلي لقاء تليفزيوني في أي قناه يختارها لنتحاور حول — مصطفى بكري (@BakryMP) January 16, 2023

إدعاءاته ، وأعلن عن استعدادي من اليوم لهذه المناظره ، إيه رأيك ياباشمهندس ، لوافقت فأعتقد أنك مقتنع بما تقول ولديك الحجه والمعلومه ، أما إذا لم توافق فسأعتبر ماتقول مجرد جعجعه لاتستحق الرد !!! — مصطفى بكري (@BakryMP) January 16, 2023

التراشق الإعلامي بين ساويرس وبكري جاء إثر تغريدة لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، تساءل فيها عن أسباب حضور عبد الناصر بقوة في وجدان المصريين، رغم هزيمته الكبرى في حرب عام 1967 ومرور أكثر من قرن على مولده.

وأرجع نافعة أسباب ذلك إلى "طهارة يد الرئيس الراحل وانحيازه للفقراء والطبقة الوسطى، والحرص على كرامة مصر وهيبتها".

يصادف اليوم ذكرى ميلاد عبد الناصر، ورغم مرور اكثر من قرن على مولده، واكثر من نصف قرن على رحيله، ورغم هزيمته الكبرى في ٦٧، مازال الرجل حاضرا بقوة في وجدان المصريين. فما السبب؟ اظنها طهارة اليد، والانحياز الى الفقراء والطبقة المتوسطة، والحرص على كرامة مصر وهيبتها. ما رايك انت؟ — Hassan Nafaa (@hassanafaa) January 15, 2023

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقع تراشق لفظي بين ساويرس وإعلاميين مصريين من بينهم عمرو أديب ومصطفى بكري، إذ وصفهم بـ"المطبلين"، في إشارة إلى دعمهم المطلق للنظام، مما أثار حفيظتهم واشتبكوا معه في معركة كلامية على مواقع التواصل.

احنا مكسبناش من التطبيل قد ما انت كسبت من تطبيلك يا نجيب .جايز تطبيلنا كان له اصوات انما تطبيلك كان له ابراج ودولارات ويا خساره وعجبى — Amr Adib (@Amradib) December 29, 2022

الأخ نجيب ساويرس يتهمني وآخرين أننا نطبل للدوله ، ولست أعرف ماهو مفهوم التطبيل عند سعادة المهندس ، هل مثلا الفخر بجيشنا العظيم يعتبر تطبيلا ، هل السعي لمواجهة الخونه والمتآمرين وناهبي الأموال ومهربينها للخارج يعتبر تطبيلا ، هل الإشاده بأي منجز ودعم القائد الذي أنقذ مصر — مصطفى بكري (@BakryMP) December 30, 2022

جمال عبد الناصر

ولد جمال عبد الناصر يوم 15 يناير/كانون الثاني 1918، في حي باكوس بالإسكندرية، لأسرة من عامة الشعب تعود جذورها إلى بلدة بني مرّ بمحافظة أسيوط جنوبي مصر.

نشأ وتعلم في الإسكندرية والقاهرة، والتحق بالكلية الحربية عام 1937، وتخرج منها ضابطا عام 1938، وعيّن في سلاح المشاة في أسيوط والإسكندرية، وعمل في السودان قبل تعيينه مدرسا في كلية الأركان.

شارك عبد الناصر في حرب فلسطين عام 1948، حيث حوصرت فرقته في منطقة الفالوجة.

آمن بالقومية العربية وعمل على ترويج مبادئ الوحدة العربية.

بعد عزل اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر بعد الثورة ووضعه قيد الإقامة الجبرية عام 1954، تولى عبد الناصر رئاسة الوزراء، ثم اختير رئيسا للجمهورية في 25 يونيو/حزيران 1956، وفي العام نفسه أعلن تأميم قناة السويس، وتمكن من تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، لكن ما لبثت أن انفرط عقدها عام 1961.

اتسم عهده بغياب التعددية السياسية واصطدامه بتيارات سياسية متعددة أهمها الإخوان المسلمون الذين اتهمهم بالتآمر عليه، واعتبرهم كيانا محظورا وسجن وعذب وأعدم العديد من قياداتهم.

خلال حكمه، تعرّضت مصر لنكسة 5 يونيو/حزيران 1967 التي استولت إسرائيل بعدها على شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة الذي كان خاضعا للحكم المصري، والضفة الغربية التي كانت تابعة للأردن، والجولان السوري.

توفي عبد الناصر يوم 28 سبتمبر/أيلول 1970 بالقاهرة، بعد 18 عاما قضاها في السلطة، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات.