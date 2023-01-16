عمدة نيويورك: لا مكان في المدينة للمهاجرين

قال عمدة مدينة نيويورك الأميركية إريك آدامز إنه لم يعد بإمكان المدينة تحمل توافد مزيد من المهاجرين، ووجه انتقادات لتعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع هذه القضية.

وخلال زيارته لمدينة إل باسو الواقعة على الحدود مع المكسيك قال العمدة المنتمي للحزب الديمقراطي "حان الوقت الآن لكي تؤدي الحكومة الوطنية مهامها" بشأن أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية لأميركا.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها عمدة لمدينة نيويورك مدينة جنوبية لبحث أزمة المهاجرين.

يشار إلى أن حكام فلوريدا وتكساس الجمهوريين نقلوا آلاف المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن في الولايات المتحدة إلى مدن يديرها حكام ديمقراطيون، منها نيويورك وشيكاغو وواشنطن العاصمة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الإسكان في نيويورك وأزمة المشردين في المدينة.

وتأتي زيارة آدامز إلى مدينة إل باسو بعد أن قال إن تدفق المهاجرين إلى نيويورك قد يكلف المدينة ما يصل إلى ملياري دولار، في وقت تواجه فيه المدينة بالفعل عجزا كبيرا في الميزانية.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن زار مدينة إل باسو الأسبوع الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وأشار بايدن إلى الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة، والحد من الهجرة غير النظامية في الوقت نفسه.

وكانت إدارة بايدن قررت إصدار 30 ألف تصريح إقامة إضافي شهريا لمهاجرين من كوبا وهاييتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وهي البلدان التي تسجل حاليا أكبر تدفق للمهاجرين بطريقة غير قانونية.