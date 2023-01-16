توارى 30 عاما.. إيطاليا تعتقل أخطر عنصر في المافيا

اعتقلت قوات الأمن في إيطاليا -اليوم الاثنين- ماتيو ميسينا دينارو الذي يعد أخطر المطلوبين لديها من عناصر المافيا بعد أن تواري عن الأنظار 30 عاما.

وأعلن ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء عن اعتقال دينارو (60 عاما) في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية.

ووصف سالفيني توقيف دينارو الذي يعد الأول على لائحة المطلوبين بأنه "يوم جميل لإيطاليا" وأنه تحذير للمافيا بأن قوات الأمن لن تتوانى عن ملاحقتهم، قائلا إنه حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من الاعتقال.

ونقلت وكالة "آجي" الإيطالية للأنباء -عن الجنرال بقوات الدرك باسكوالي أنجيلو سانتو- أن دينارو اعتقل داخل منشأة صحية خاصة كان يتلقى فيها العلاج بالضواحي الشمالية لباليرمو.

ويُعد دينارو خليفة توتو رينا وبرناردو بروفنزانو القائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية "كوزا نوسترا" اللذين توفيا بالسجن عامي 2016 و2017.

أخطر المطلوبين

ويحتل دينارو المرتبة الأولى على قائمة وزارة الداخلية لأخطر 6 مطلوبين متوارين في إيطاليا، ولسنوات عدة شارك المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردته.

وحكم على دينارو غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة القتل لدوره في اغتيال القاضيين المتخصصين بمكافحة المافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو عام 1992، كما أنه يواجه حكما مماثلا لدوره المفترض في تفجيرات شهدتها 3 مدن عام 1993 وأوقعت 10 قتلى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن دينارو ربما يعاني من السرطان، وكان يتردد منذ مدة على المصحة للعلاج.

وقد أظهرت مقاطع مصورة بثت على مواقع التواصل عددا من السكان يعبرون عن ابتهاجهم باعتقال زعيم مافيا "كوزا نوسترا".