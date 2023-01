الطائرة المنكوبة في نيبال.. استئناف البحث عن مفقودين والسلطات تبدأ التحقيق

استؤنفت اليوم الاثنين في نيبال عمليات البحث عن 4 مفقودين كانوا بين ركاب الطائرة التي تحطمت صباح أمس الأحد في أثناء رحلة داخلية، في حين فتحت السلطات تحقيقا في الحادثة.

وارتفعت حصيلة ضحايا تحطم الطائرة في مقاطعة بخارى (وسط نيبال) إلى 68 قتيلا من بين 72 شخصا كانوا على متنها.

وقال متحدث باسم شرطة بخارى إن عمليات البحث -التي توقفت الليلة الماضية بسبب الظلام- استؤنفت صباح اليوم الاثنين، مضيفا أن البحث مستمر عن "الجثث الأربع" التي لا تزال مفقودة.

كما تقوم فرق متخصصة بالبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة، ويحتوي الصندوقان على تسجيلات صوتية وبيانات الرحلة.

وكانت تقارير تحدثت أمس الأحد عن ناجين من الحادثة، لكن سرعان ما تبددت الآمال في وجود أحياء.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "إيه تي آر 72" (ATR 72) تابعة لشركة "ياتي للطيران" (Yeti Airlines)، في منطقة جبلية بينما كانت تقوم برحلة بين العاصمة كتماندو ومدينة بخارى السياحية وسط البلاد.

وسقطت الطائرة المنكوبة قبل دقائق من هبوطها في بخارى. وخلال رحلتها كان الجو صحوا، وكان على متنها 57 نيباليا و5 هنود و4 روس واثنان من كوريا الجنوبية وأيرلندي وأسترالي وفرنسي وأرجنتيني.

وتداول ناشطون تسجيلات فيديو للحظة سقوط الطائرة المنكوبة، حيث ظهرت الطائرة وهي تتأرجح وتهوي على الأرض قبل أن تنفجر وسط حالات هلع وصراخ انتابت السكان في موقع التحطم.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023