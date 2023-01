شاهد- تحطم طائرة تقل 72 راكبا وسط نيبال

أعلن مسؤولون -اليوم الأحد- تحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوكارا وسط نيبال. وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة بوكارا قادمة من العاصمة كتمندو.

وقال المتحدث باسم خطوط "ياتي" الجوية سودارشان بارتاولا إنه كان على متن الطائرة 68 راكبا إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوكارا الدولي.

Plane crash in #Nepal: A Yeti Air ATR72 aircraft flying to Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers. pic.twitter.com/6MLBbDUPeE

