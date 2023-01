شاهد- مقطع يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط الطائرة المنكوبة في نيبال

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لحظة سقوط طائرة الركاب التي تحطمت، صباح اليوم الأحد، وسط نيبال.

وأعلنت السلطات النيبالية في وقت سابق اليوم سقوط طائرة على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بخارى وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا.

وأفادت سلطة الطيران في نيبال بانتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، في حين أكد مسؤول آخر مقتل 29 راكبا ووجود عدد من الناجين.

كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتشلت من موقع الحادث، وأن رئيس الوزراء بصدد عقد اجتماع طارئ للحكومة في مطار تريبهوفان.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023